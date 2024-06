Die Aktie von First Solar hat Ende Mai massiv davon profitiert, dass die Solarmodule des Konzerns durch den KI-Hype künftig deutlich stärker gefragt sein könnten. Nach einer kurzen Verschnaufpause klettert der US-Wert am Montag wieder nach oben. Hintergrund: Goldman Sachs hat das Kursziel angehoben.Analyst Brian Lee zeigt sich weiter optimistisch für First Solar und hat die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Kursziel hob er von 268 auf 302 Dollar an. Damit liegt er auf dem aktuellen Niveau noch ...

