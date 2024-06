Frankfurt - Der Euro hat am Montag nach schwachen Konjunkturdaten aus den USA zum Greenback zugelegt. Am Montagnachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0868 US-Dollar. Kurz nach dem Mittag hatte der Euro mit 1,0844 noch spürbar weniger gekostet. Auch zum Franken hat die US-Währung nachgegeben und ist wieder klar unter die Marke von 90 Rappen gefallen. Zuletzt kostete der Dollar 0,8966 Franken nach 0,9012 am Mittag. Auch der Euro hat sich zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...