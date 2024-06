WOLFSBURG (dpa-AFX) - On Monday, Volkswagen AG's (VWAGY.PK) Audi announced some cuts in shifts at its Ingolstadt plant due to the flood crisis in the southern Germany region.



The luxury car unit canceled early and late shifts for the A3 and Q2 models as a precautionary measure.



Currently, Volkswagen's stock is trading at $14.19, down 0.32 percent on the OTC Markets.



Copyright(c) 2024 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken