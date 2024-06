Mavenir, der Cloud-native Netzwerkinfrastruktur-Anbieter, der die Zukunft der Netzwerke aufbaut, Qualcomm und EchoStar haben die 5G-Fähigkeiten der RedCap-Lösung (RedCap: Reduced Capability) des Open virtualized Radio Access Network (Open vRAN) im Boost Mobile Network in den USA erfolgreich demonstriert. Diese Meilenstein-Demonstration unter Verwendung des Snapdragon® X35 5G Modem-RF System von Qualcomm markiert die erste Validierung der 3GPP RedCap 5G-Fähigkeiten in einem Open RAN-Netz und ist ein vielversprechender Hinweis auf bestehende und zukünftige 5G IoT- und Connected-Device-Anwendungsfälle.

Die Lösungen von RedCap bieten eine verbesserte Abdeckung bei geringem Stromverbrauch und senken so die Kosten für kommerzielle Konnektivität für Anwendungsfälle, die keine volle Breitbandfähigkeit erfordern von vernetzten Verbrauchergeräten bis hin zu IoT-Anwendungen in Unternehmen. Durch die Integration der RedCap-Funktionen in sein Open RAN-Netzwerk kann EchoStar seine Marktreichweite erweitern und durch die Bedienung einer größeren Bandbreite an einfacheren und stromsparenderen 5G-Geräten und -Anwendungen Zugang zu bisher ungenutzten Umsatzströmen und Monetarisierungsmöglichkeiten erhalten. Es gibt dem Unternehmen auch die Möglichkeit, seine Dienstleistungen besser auf die einzigartigen und vielfältigen Bedürfnisse strategisch wichtiger Kundensegmente zuzuschneiden.

BG Kumar, President von Mavenir's Access Networks, Platforms and MDE kommentierte die Leistung des Unternehmens mit den Worten "Während die Branche weiterhin die Vorteile offener RAN-Architekturen erforscht, ist die Pionierarbeit von Mavenir mit RedCap beim Boost Mobile Network ein weiteres Beispiel für unser unermüdliches Engagement, Innovationen voranzutreiben und die Entwicklung offener RAN-Netzwerke voranzutreiben. Unsere bahnbrechende Demonstration ist ein entscheidender Schritt nach vorn für Betreiber, die durch allgegenwärtige Gerätekonnektivität ihre Wege zu 5G-Einnahmen maximieren wollen, und legt den Grundstein für die flexibleren, skalierbaren und energieeffizienten Mobilfunknetze der Zukunft."

"EchoStar ist weiterhin innovativ und treibt die Entwicklung im Bereich der offenen RAN-Netzwerke voran", sagte Eben Albertyn, EVP Chief Technology Officer bei EchoStar. "Die Zusammenarbeit von Mavenir mit RedCap in unserem Boost Mobile Network gibt uns eine weitere Möglichkeit, maßgeschneiderte Konnektivitätslösungen anzubieten, um die Bedürfnisse unserer Kunden in allen Industriesegmenten besser zu erfüllen."

"Qualcomm Technologies setzt immer wieder neue Maßstäbe im Bereich der Mobilfunkinnovation und liefert Spitzentechnologien, die die Zukunft der Konnektivität prägen", sagte Gautam Sheoran, Vice President und General Manager, Wireless and Broadband Communications, Qualcomm Technologies, Inc. "5G RedCap wird eine entscheidende Rolle bei der Maximierung der effizienten Nutzung von Netzen der nächsten Generation spielen, und wir begrüßen die heutige Open vRAN-Demonstration dieser Fähigkeiten durch Mavenir und EchoStar, die einen echten Meilenstein für die Branche darstellt."

Über Mavenir:

Mavenir baut heute die Zukunft der Netzwerke mit Cloud-nativen, KI-fähigen Lösungen auf, die durch ihr Design umweltfreundlich sind und es Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte, programmierbare Netzwerke zu schaffen. Als Pionier von Open RAN und bewährter Branchen-Disruptor sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für die Automatisierung und Monetarisierung von Mobilfunknetzen auf der ganzen Welt und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für mehr als 300 Kommunikationsdienstleister in über 120 Ländern, die mehr als 50 der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Snapdragon ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.

Snapdragon ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated.

