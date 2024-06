Im Januar 2024 erreichten die Exporte 18,4 Milliarden Euro, berichtet der Deutsche Fruchthandelsverband e.V. (DFHV) in ihrem Newsletter. Die EU- Einfuhren für Lebensmittel stiegen auf 13,4 Milliarden Euro, was einen Wertanstieg von 10 % gegenüber dem Vormonat bedeutet, aber immer noch -5 % unter Januar 2023 aufgrund reduzierter Preise in den gesamten Produktkategorien. Bildquelle:...

