Intel kämpft gegen AMD an. Der Marktanteil bei den x86 Server Chips sinkt, was Intel nun mit den neuen Xeon 6 Chips zu drehen versucht. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau trennte sich nachbörslich von Aktien der Deutschen Telekom. Insgesamt 110 Millionen Aktien für 2,43 Mrd. Euro verkaufte man an institutionelle Investoren. GameStop is back! Roaring Kitty bringt den Meme Stock Wahnsinn zurück und suggeriert Trading-Gewinne im Millionenbereich.Der Handel in Asien zeigt sich erneut durchwachsen. Am Dienstag können sich die meisten chinesischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...