Gilead Sciences, Inc. kündigte in Zusammenarbeit mit Arcus Biosciences, Inc. vielversprechende Ergebnisse aus der B-Kohorte der Phase-Ib/II-Studie ARC-9 an. Die Behandlung "EZFB", eine Kombination aus Etrumadenant, einem dualen A2a/A2b Adenosin-Rezeptor-Antagonisten, dem Antikörper Zimberelimab, FOLFOX und Bevacizumab, zeigte eine signifikante Reduktion des Sterberisikos um 63% und des Risikos der Krankheitsprogression um 73% im Vergleich zur Kontrollgruppe mit Regorafenib bei metastasiertem Kolorektalkrebs (mCRC).

Langzeitwirksamkeit und Sicherheit stehen im Fokus

Neben den vielversprechenden Ergebnissen des ARC-9 Studienarms B, informierten beide Unternehmen über langfristige Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten aus dem Arm A1 der Phase-II-Studie EDGE-Gastric. Hier wird die Sicherheit und Wirksamkeit verschiedener Kombinationen aus dem Fc-silenten Anti-TIGIT-Antikörper Domvanalimab, Zimberelimab und Chemotherapie an Patienten mit lokal fortgeschrittenem, [...]

