© Foto: picture alliance / Laci Perenyi | Laci Perenyi

Die BioNTech-Aktie ist am Freitag nach Studienergebnissen eines Konkurrenten zweistellig eingebrochen. Anleger zittern nun um den Erfolg der neuen Krebstherapie. Die Aktie von BioNTech ist am Freitag massiv unter Druck geraten - und das nicht wegen eigener Schwächen, sondern aus Sippenhaft mit Summit Therapeutics. Das US-Unternehmen hatte enttäuschende Zwischenergebnisse aus einer Phase-III-Studie zum experimentellen Lungenkrebsmittel Ivonescimab veröffentlicht. Die Analyse zeigte nur eine 22-prozentige Reduktion des Sterberisikos - weit weniger als von Experten erhofft. Analysten wie Truist-Experte Asthika Goonewardene hatten deutlich bessere Werte erwartet. Obwohl BioNTech nicht direkt an …