Die CureVac-Aktie verzeichnete zuletzt leichte Verluste, bleibt aber weiterhin in einem stabilen Aufwärtstrend. Die geplante Übernahme durch BioNTech wirkt aktuell wie ein Bremsfaktor, da viele Anleger das Angebot von 1,2 Milliarden Euro bereits als fair empfinden. Damit fehlt kurzfristig das Kurspotenzial, während neue Impulse erst mit weiteren Details zur Integration erwartet werden.Leichte Verluste, stabiler Trend Am Mittwoch verzeichnete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de