Am japanischen Forschungsinstitut Riken wurde eine organische Solarzelle entwickelt, die wasserdicht ist, ohne an Flexibilität einzubüßen. Mit nur drei Mikrometern Materialstärke ist sie vermutlich die erste Zelle ihrer Art, die auch in der Waschmaschine nur wenig an Wirkungsgrad verliert. von pv magazine Global Forscher des Center for Emergent Matter Science (CEMS) am japanischen physikalisch-chemischen Forschungsinstitut Riken haben eine wasserdichte und flexible organische Solarzelle hergestellt, die für sogenannte tragbare Elektronik zum Beispiel in Kleidungsstücken verwendet werden kann. ...

