Unternehmen: CR Energy AG

ISIN: DE000A2GS625



Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 56,09 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker; Marcel Schaffer



- NAV-Bewertung zeigt hohes Kurspotenzial auf

- Strategie 2027 setzt die Zusammenarbeit der Beteiligungen in den Fokus

Die CR Energy AG profitiert von der guten Geschäftsentwicklung der drei wesentlichen Beteiligungen und weist mit 68,64 Mio. EUR (VJ: 79,41 Mio. EUR) erneut hohe Betriebserträge aus. Die Betriebserträge setzen sich einerseits aus Bewertungserträgen der gehaltenen Beteiligungen in Höhe von 38,64 Mio. EUR (VJ: 61,03 Mio. EUR) und andererseits aus Gewinnausschüttungen in Höhe von 29,81 Mio. EUR (VJ: 16,70 Mio. EUR) zusammen. Sowohl das EBITDA in Höhe von 66,43 Mio. EUR (VJ: 76,30 Mio. EUR) als auch der Jahresüberschuss in Höhe von 65,78 Mio. EUR (VJ: 75,31 Mio. EUR) liegen auf dem für die CR Energy AG typischen hohen Niveau. Ebenfalls typisch für die CR Energy AG sind die soliden Bilanzrelationen, die auf der Aktivseite von den Zeitwerten der Finanzanlagen (Beteiligungen) in Höhe von 383,27 Mio. EUR (31.12.22: 305,16 Mio. EUR) und auf der Passivseite vom Eigenkapital in Höhe von 393,47 Mio. EUR (31.12.22: 314,23 Mio. EUR) dominiert werden.



Grundlage für die erneut hohen Ertragskennzahlen und den weiteren Anstieg der Net Asset Values ist die gute Geschäftsentwicklung der drei Beteiligungen. Dabei verfolgt die CR Energy AG einen integrierten Ansatz, wodurch hohe Synergiepotenziale aus der Koordination der drei Beteiligungen realisiert werden können. Die Terrabau agiert innerhalb des CR-Portfolios als Generalunternehmer im Wohnungsbau und konzentriert sich auf den Bau von Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern im Speckgürtel von Berlin und Leipzig. Hier verfügt das Unternehmen aktuell über einen Auftragsbestand von rund 300 Einheiten, die sich in der Entwicklung oder im Bau befinden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 hat die Terrabau eine Wohnfläche von ca. 15.000 m² fertiggestellt.



Im Sinne des integrierten Ansatzes der drei Beteiligungen werden alle von der Tochtergesellschaft Terrabau errichteten Wohnimmobilien mit Anlagen konzipiert von der Solartec, ebenfalls eine CR-Beteiligung, ausgestattet. Die Solartec definiert für die Terrabau die energetische Ausstattung der Projekte und übernimmt die Planung und Beschaffung der Energiesysteme. Die Ende 2021 gegründete Solartec GmbH plant und konfektioniert nachhaltige Energieversorgungssysteme für Ein- und Mehrfamilienhäuser. Dabei wird eine Kombination aus Photovoltaikanlagen und emissionsfreien Speichersystemen sowie Infrarotheizungen zur klimafreundlichen Strom- und Wärmeerzeugung eingesetzt.



Die dritte wesentliche Beteiligung, CR Opportunities, konzentriert sich auf die Finanzierung innovativer Technologien und Projekte. Zur Kapitalbeschaffung wendet sich CR Opportunities an institutionelle und private Investoren. Für das laufende Geschäftsjahr plant CR Opportunities die Auflage eines ELTIF (European Long Term Investment Fund) für institutionelle Investoren. Über eine bereits am Markt platzierte Partizipationsanleihe sollen private Investoren die Möglichkeit erhalten, indirekt an der Entwicklung des ELTIF zu partizipieren. Nach Unternehmensangaben soll ab 2025 ein jährliches Portfoliowachstum von rund 100 Millionen Euro innerhalb des ELTIF erreicht werden. Dabei sollen jährlich rund 200 von der Terrabau errichtete Objekte in das Portfolio aufgenommen werden. Darüber hinaus sollen auch extern errichtete Bestandsimmobilien, die von der Solartec energetisch saniert werden, in das Portfolio aufgenommen werden.



Den beizulegenden Zeitwert der CR Energy AG haben wir über einen NAV-Ansatz ermittelt. Der ermittelte faire NAV beträgt 56,09 EUR (bisher: 60,08 EUR) je Aktie. Auf Basis des aktuellen CR-Aktienkurses besteht weiterhin hohes Kurspotenzial und wir vergeben unverändert das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29937.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 03.06.24 (08:39 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 04.06.24 (09:30 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

