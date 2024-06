Der CEO des Cloud-Software-Unternehmens mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, hat in einer jüngsten Meldung bei der amerikanischen Börsenaufsicht SEC Aktien im Gesamtwert von 3.371.313 USD verkauft. Durchgeführt wurden diese Transaktionen am 31. Mai 2024 zu Preisen, die zwischen 216,76 und 234,03 USD lagen. Die Verkäufe erfolgten im Rahmen eines 10b5-1 Handelsplans, welcher eine festgelegte Strategie für den Verkauf von Firmenanteilen erlaubt, um den Verdacht auf Insiderhandel zu vermeiden. Nach diesen Verkäufen beläuft sich der direkte Anteil des CEOs an seinem Unternehmen auf 12.392.327 Aktien. Es wurde zudem bekannt, dass weitere 10.000.000 Aktien über einen Fond indirekt gehalten werden. Der Verkauf seiner Aktien gehört zu einer regelmäßigen Finanzstrategie und spiegelt nicht zwangsläufig die Leistung oder Zukunftsaussichten [...]

Hier weiterlesen