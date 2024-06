Rotterdam / Zürich - Robeco hat seine Position im Bereich thematischer Investments durch die Auflegung seiner neuen Global Multi-Thematic-Strategie gestärkt. Sie bietet eine praxisgerechte Lösung für Kunden, die langfristige Erträge aus Megatrends anstreben. Mittels Bottom-up-Aktienauswahl in all seinen thematischen Strategien1, will Robeco die Gesamtrendite steigern und gleichzeitig die mit einzelnen Themen verbundenen Konzentrations- und Schwankungsrisiken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...