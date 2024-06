Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) -Offizielle Webseite:https://ios.store.aptoide.com/en (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fios.store.aptoide.com%2Fen&data=05%7C02%7Cdistribution%40cision.com%7Cbaa7d4ad81ad4b889e1008dc83c787ea%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638530140233767890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=5uYilEV%2FgJTKNLJMRJMgsg3RSJjhu3uXx6FL4JYARw4%3D&reserved=0)Aptoide, der führende unabhängige App-Store mit mehr als 400 Millionen Nutzern auf der ganzen Welt, führt den ersten nicht von Apple stammenden Spiele-Store auf iOS ein. Mit seinem Game Store bringt Aptoide hochwertige Spiele und neue Funktionen für iOS-Spiele auf den Markt, darunter eine Gamification-Funktion, die den Spielern bei jedem Kauf einen Bonus von bis zu 10 % bietet.Aptoide hat außerdem die erste und einzige Lösung für In-App-Käufe (In-App Purchases, IAP) auf iOS entwickelt, die nicht von Apple stammt. Das bedeutet, dass der iOS Game Store von Aptoide das erste IAP Software Development Kit (SDK) für iOS ist, das von Apple genehmigt wurde, was sowohl für Spieleentwickler als auch für Nutzer attraktive neue Möglichkeiten eröffnet.Der neue Aptoide iOS Game Store wird Inhalte von einer Vielzahl von Entwicklern anbieten. Obwohl das Unternehmen derzeit in kleinerem Rahmen arbeitet, da es sich um eine geschlossene Einrichtung handelt, erlebt es ein schnelles Wachstum. Mit einer Pipeline von über 100 interessierten iOS-Entwicklern geht Aptoide bei der Auswahl sehr selektiv vor, um ein hochwertiges Nutzererlebnis zu gewährleisten. Die anfängliche Markteinführung wird durch Zugangscodes gesteuert, was ein maßvolles Wachstum und wertvolles Feedback von frühen Anwendern ermöglicht. Aptoide hat eine Warteliste von 20.000 Personen und plant, 500 bis 1.000 Codes pro Tag auszustellen.Paulo Trezentos, Mitbegründer und Geschäftsführer von Aptoide, hob die Bedeutung des neuen Projekts des Unternehmens hervor: "Der Aptoide iOS Game Store stellt einen bedeutenden Wandel in der Art und Weise dar, wie Nutzer und Entwickler mit dem iOS-Gaming-Ökosystem interagieren. Dies stellt eine deutliche Abkehr vom traditionellen iOS-Spiele-Ökosystem dar, das durch den App Store von Apple kontrolliert wurde. Wir danken Apple für die bisherige Unterstützung, wohl wissend, dass es bei der alternativen Verbreitung von iOS-Apps noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Wir sind optimistisch, dass die Geschäftsbedingungen und die Benutzerfreundlichkeit in den kommenden Monaten weiter verbessert werden, wenn Apple und die Regulierungsbehörden weiter mit uns zusammenarbeiten."Der Start des neuen Aptoide iOS Game Store ist der Höhepunkt einer monatelangen Zusammenarbeit mit dem Apple-Team. Ermöglicht wurde dies durch die Politik des Digital Markets Act (DMA) in Europa, die die Big Tech Gatekeepers zwingt, ihre ummauerten Ökosysteme zu öffnen. Da ähnliche Verordnungen in anderen Regionen genehmigt werden, ist Aptoide bereit, seine Tätigkeit auszuweiten.Informationen zu AptoideAptoide ist eine innovative Plattform für den Vertrieb und die Abwicklung von Zahlungen für Apps mit globaler Reichweite, die über verschiedene Kanäle wie Android, Web, TV, Automobil und iPhone verfügbar ist. Mit über 400 Millionen Nutzern, zehn Milliarden Downloads und einer Million Apps bietet Aptoide eine alternative Möglichkeit, Apps und Spiele zu entdecken, ohne geografische Beschränkungen und mit einem der besten Systeme zur Erkennung von Malware auf dem Markt. Aptoide richtet sich nicht nur an Endnutzer, sondern bietet auch OEMs und Telekommunikationsunternehmen die Möglichkeit, ihren eigenen App-Store auf Basis einer API oder Co-Branding-Lösung zu betreiben. https://en.aptoide.com/KONTAKT: press@aptoide.com