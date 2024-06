Zürich - An der Schweizer Börse wollen sich die Anlegerinnen und Anleger auch am Dienstag nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Nachdem der SMI am Vortag im frühen Handel zunächst auf ein Jahreshoch geklettert war, schmolzen die Gewinne rasch dahin und der Index bewegt sich seit Montag im späten Handel in einer engen Spanne. Bevor die EZB am Donnerstag den Reigen der Notenbanken eröffnet, halten sich die Anleger zurück. Nächste Woche folgt die US-Notenbank, ...

