Boston (www.anleihencheck.de) - Es wird allgemein erwartet, dass die EZB auf ihrer Sitzung in dieser Woche die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird, so die Experten von MFS Investment Management.Die Zinssenkung sei im April angekündigt worden, obwohl die EZB immer wieder betont habe, dass die endgültige Entscheidung datenabhängig sei. Annalisa Piazza, Analystin für festverzinsliche Wertpapiere, MFS Investment Management, gibt ihre Einschätzung im Voraus der EZB-Sitzung am Donnerstag, 6. Juni: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...