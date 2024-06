Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag wieder nachgegeben. Sinkende US-Futures belasteten in einem zurückhaltenden Markt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 sank gegen Mittag um 1,08 Prozent auf 4949,47 Punkte. Der französische Cac 40 büsste 0,88 Prozent auf 7927,73 Zähler ein. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,68 Prozent auf 8206,54 Punkte nach unten. Angesichts der US-Arbeitsmarktdaten am Freitag und der Euroraum-Zinsentscheidung ...

