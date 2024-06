Seit rund einem halben Monat bewegt sich die Tesla-Aktie seitwärts, und bisher ist keine Besserung in Sicht. Ganz im Gegenteil. Die am heutigen Dienstag veröffentlichten Verkaufszahlen aus China sprechen alles andere als eine gute Sprache. Vor allem im Vergleich zu BYD.Die Verkäufe der in China hergestellten Elektroautos von Tesla fielen im Mai im Jahresvergleich um 6,6 Prozent auf 72.573 Einheiten. Dies ist der zweite Monat in Folge, in dem die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr zurückgingen, wie ...

