Ein von der US-Investmentgesellschaft KKR geführtes Konsortium verhandelt mit der Hamburger Aktiengesellschaft Encavis über eine Übernahme. Der Wärmepumpen-Hersteller Viessmann beteiligt sich als Anteilseigner. Nun gibt es eine erste Zwischenbilanz des Aktienverkaufs. Es tut sich was in Sachen Encavis-Übernahme. : Mitte März hat ein von US-Finanzinvestor KKR (Kohlberg Kravis Roberts) geführtes Konsortium ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an dje Anteilseigner von Encavis von 17,50 Euro pro Aktie in bar abgegeben, was Ende Mai ablief. Bis zum Ablauf der Frist am 29. Mai sei das Angebot ...

