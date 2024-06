Zürich - Die Migros macht auf ihrem Weg zur Verschlankung einen weiteren Schritt. Die erst 2020 gegründete Tochtergesellschaft Misenso, in welcher das Geschäft mit Hörgeräten und Augenoptik gebündelt ist, wird verkauft. Übernommen wird Misenso von der österreichischen Neuroth-Gruppe. Neuroth wird die 25 Fachgeschäfte von Misenso an den bisherigen Standorten weiter betreiben, wie der Migros-Genossenschafts-Bund am Dienstag mitteilt. Finanzielle Details ...

