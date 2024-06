FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für GSK von 1800 auf 1750 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ein Gerichtsurteil in den USA sorge bei dem Pharmakonzern fu?r "Magenverstimmung", schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Entscheidung eines Gerichts in Delaware, die Methodik der Klägerseite fu?r die Beweisfu?hrung zuzulassen, habe den Markt u?berrascht. Der daraus resultierende Kurssturz impliziert seiner Einschätzung nach auch eine negative Entscheidung im ursprünglichen Verfahren, was er nur zum Teil nachvollziehen könne. Die Unsicherheit u?ber den Ausgang der Rechtsstreitigkeiten du?rfte jedoch anhalten./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2024 / 13:57 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2024 / 14:03 / MESZ



ISIN: GB00BN7SWP63

