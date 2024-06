Mit seinem entwickelten Produkt "Wattster" können dem Start-up zufolge auch klassische Photovoltaik-Anlagen vereinfacht an jedes Hausnetz angeschlossen werden, wobei die vorhandenen Leitungen für die Einspeisung ins Hausnetz genutzt werden. Es handelt sich dabei um ein AC-Anschlusssystem mit dynamischer Einspeisereglung, dass die Einspeisung von 1 bis 70 Kilowatt in bereits vorhandene ein- und dreiphasige Leitungen ermöglicht. Der "Wattster" regelt die Einspeisung zwischen Wechselrichter und Steckdose. Foto: Wattando In einem kleinen Dorf vor den Toren Darmstadts hat Wattando eine erste Photovoltaik-Installation ...

