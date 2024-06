31.05.2024 -

ABN u2194 HAL

Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Ihrem Flug von Albina Airport (ABN) in Surinam nach Halali Airport (HAL) in Namibia. Mein Name ist Volker Schilling und ich bin heute Ihr Kolumnist auf der Reise durch diese Woche. Gleich zum Start der Woche begegnen uns Bankenturbulenzen in Form eines Fosun. Beim Flug vorbei an den niederländischen Antillen erwartet uns die ABN Amro Bank, um mit einer Reisehöhe von 672 Mio. Euro das Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe - kurz HAL - dem Fosun zu entreißen. Die voraussichtliche Flugzeit ist pünktlich, da sich die Flugsicherung in dieser Woche ohne Streik auf einen neuen Tarif einigen konnte. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord meiner Kolumne und werde zu gegebener Zeit auf besondere Ereignisse am Anlagehorizont hinweisen. Bitte machen Sie es sich bequem und genießen Sie den Gratiskaffee, den die Lufthansa, nach großem Unmut ihrer Passagiere, seit Neuestem testweise wieder einführt. Wir möchten Sie jetzt mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord vertraut machen:

BTC u2194 ATH

Meine Damen und Herren, im Namen von Kolumnist Volker Schilling und der Besatzung möchten wir Sie noch einmal recht herzlich an Bord unseres Fluges von Batticaloa Airport (BTC) in Sri Lanka nach Flughafen Athen-Eleftherios Venizelos (ATH) begrüßen. Aufgrund der erhöhten Turbulenzen rund um den Bitcoin (BTC) bei 70.000 US-Dollar bitten wir Sie, bis zum Erreichen seines All-Time-High (ATH) angeschnallt zu bleiben. Im Falle unerwarteter Börsenverluste diese Woche fallen Sauerstoffmasken der EZB aus der Decke. Drücken Sie diese bitte an Frau Schnabel, die als EZB-Direktorin den Druckabfall durch Zinssenkungen im Juni bekräftigt hat. Die Notausgänge in Form von Gold finden Sie bereits am All-Time-High (ATH) Ihrer Sicherheitskarte. Bitte beachten Sie, dass Mobiltelefone von US-Cellular seit dieser Woche zu T-Mobile US gehören und an Bord nicht verwendet werden dürfen. Bringen Sie jetzt Ihren Sitz in eine aufrechte Position und klappen Sie den Tisch vor sich hoch. Nach dem Start steht Ihnen unser Entertainmentprogramm zur Verfügung. Heute mit dem deutschen Klassiker: "Er ist wieder da" (Sylt Edition) und "In 80 Tagen um die Welt", einer Doku über die Reiselust der Deutschen, die wieder auf Rekordniveau angestiegen ist. Wir wünschen einen angenehmen Flug. Cabin Crew, prepare for departure!

XAI u2194 TPE

Liebe Leser, wir haben eben die Reisehöhe unseres Fluges von Xinyang Minggang (XAI) in China nach Taiwan Taoyuan International Airport (TPE) erreicht. Aufgrund zahlreicher chinesischer Kampfflugzeuge rund um Taiwan diese Woche verzögert sich unser Landeanflug um wenige Minuten. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt an Bord dieser Kolumne. Unser Autopilot aus der Elon Musk Werkstatt xAI wird künftig mit der Vision eines Supercomputers für künstliche Intelligenz an den Start gehen. Wir hoffen, Sie dann wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Wir sammeln jetzt noch Spenden für den neuen chinesischen Chip-Fonds, da der chinesische Staat dort erst 44 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt hat. Bitte bleiben Sie noch solange angeschnallt sitzen, bis die Bundesregierung das Rentenpaket II verabschiedet hat und das Generationenkapital an der Börse in Kraft getreten ist. Vergessen Sie bitte nicht Ihre Take Profit Earnings (TPE) in den Depotfächern über Ihnen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt und verabschieden uns für diese Woche von Ihnen. Ladies and gentlemen, we have just reached our final parking position.