© Foto: Arne Dedert/dpa



Die Inflationsentwicklung in der Eurozone ist jüngst ins Stocken geraten und hat unter anderem zu einer Aufwärtsbewegung in den Renditen deutscher Staatsanleihen geführt. Wackelt die mögliche Zinssenkung für Europa etwa?Mit einem Anstieg von 2,4 auf 2,6 Prozent im Mai zeigen sich wachsende Inflationssorgen sowohl in Europa als auch global, berichten Analysten der DZ Bank. Vor allem die Lohnentwicklung könne in Europa weiterhin für Preisdruck sorgen - insbesondere im Dienstleistungssektor. Trotz einer erwarteten "holprigen" Entwicklung in den kommenden Monaten, bleibe das Inflationsziel von 2 Prozent in greifbarer Nähe für das kommende Jahr. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird am …