2 neue Frühsorten von Plattnektarinen wurden in den Kalender von Ondine aufgenommen, so berichtet Fructidor.com. Ondine ist die Dachmarke für weißfleischige Plattpfirsiche und Plattnektarinen. Je nach Region kann bereits Mitte Juni geerntet werden, also 2 Wochen früher als Cakebella, die bisherige frühe Sorte in dem Ondine-Portfolio, erklärt der Artikel weiter....

