Der britische Pharmakonzern GSK hat vielversprechende Daten bei der Phase-III-Studie für eine neue Blutkrebstherapie präsentiert. Im Rahmen der Studie wurde eine experimentelle Kombination von Belantamab-Mafodotin mit Pomalidomid plus Dexamethason untersucht. Im Vergleich zur Standardbehandlung zeigte sich dabei laut GSK eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung des progressionsfreien Überlebens bei den Probanden der Studie. Der Erfolg wurde allerdings gestern überlagert von den drohenden Klagen wegen möglicher Krebsrisiken des Medikaments Zantac, einem Mittel gegen Sodbrennen. Neben GSK sind auch PFIZER, SANOFI und die deutsche Boehringer Ingelheim von den möglichen Klagen in den USA betroffen. Der Kurs von GSK gab gestern nach der Meldung in London um über 9 % nach.



