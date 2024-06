Apple Inc. bereitet sich auf einen bedeutenden Meilenstein vor, wenn am 10. Juni die Worldwide Developers Conference (WWDC) Einzug hält, die eine Reihe bahnbrechender Neuerungen für den Technologiegiganten verspricht. Analysten projizieren den Beginn eines durch künstliche Intelligenz (KI) beschleunigten Wachstumszyklus sowohl für das iPhone als auch für Dienstleistungen. Besonders hervorzuheben ist die bevorstehende Integration von KI in 2,2 Milliarden iOS-Geräte, was Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung birgt. Es wird gemunkelt, dass sich hinter den Kulissen eine Partnerschaft mit einer führenden KI-Organisation anbahnt, sowie die Enthüllung eigenschaftsgetriebener KI-Modelle. Das letzte Quartalsergebnis übertraf die Erwartungen, wohl auch dank Apple's Ankündigung, die größte Aktienrückkaufaktion in der Unternehmensgeschichte zu starten, zusätzlich zu einer Dividendenerhöhung [...]

