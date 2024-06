Nvidia ist nach wie vor nicht zu bremsen an der Börse. Am Dienstag markierte die Aktie des KI-Giganten bei 1.166 Dollar erneut ein Rekordhoch. Seit Jahresbeginn liegt der Titel nun mit unfassbaren 135 Prozent im Plus - und das nach 240 Prozent im vergangenen Jahr. Die Anleger werden so natürlich immer verwöhnter.Musk, Cook, Zuckerberg können einpacken - der aktuelle Megastar unter den CEOS und wahrscheinliche Manager des Jahres ist Nvidia-Chef Jensen Huang. Der 61-Jährige hat der Börse am Wochenende ...

