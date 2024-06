© Foto: Oliver Berg/dpa



Die Anteile von Bayer setzen sich am frühen Mittwochmorgen an die DAX-Spitze. Der Grund sind gute Nachrichten aus den USA.Monsanto-Übernahme sorgt für nichts als Ärger Seit der umstrittenen Übernahme des Pflanzenschutzmittelherstellers Monsanto hat Bayer mit zehntausenden von Klagen und anhaltenden Rechtsstreitigkeiten um den mutmaßlich krebserregenden Unkrautvernichter Glyphosat zu kämpfen. Immer wieder kommt es dabei zu für das Unternehmen teuren Vergleichen und hohen Schadensersatzzahlungen. Mehrere Milliarden Euro haben die Leverkusener zur Beilegung solcher Streitigkeiten beiseitegelegt - Kapital, das besser in Wachstum oder die Dividende hätte investiert werden können. …