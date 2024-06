Das Wahlresultat in Indien ist ein klassisches "Buy the rumour, sell the fact"-Ergebnis und unterstreicht, dass Politik äusserst anspruchsvoll ist. Die Lebensmittelinflation war hoch und der Agrarsektor hatte zu kämpfen, während die Regierung auch Subventionen gekürzt hat, so dass ein Verlust an Unterstützung in den landwirtschaftlich orientierten Teilen der Wirtschaft nicht unbedingt eine Überraschung ist. Kenneth Akintewe, Head of Asian Sovereign ...

