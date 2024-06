FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.06.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3460 (3640) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ECORA RESOURCES PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 540 (488) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 2900 (2500) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 6200 (5400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 280 (250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 525 (480) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 642 (518) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 1450 (1300) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES TAYLOR WIMPEY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 175 (130) PENCE - BERENBERG RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 1380 (1030) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG STARTS HALEON WITH 'BUY' - PRICE TARGET 407 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ANTOFAGASTA TARGET TO 2100 (1500) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 550 (540) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6200 (6000) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 6370 (6060) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 14070 (12950) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES GSK PRICE TARGET TO 1420 (1200) PENCE - 'REDUCE' - JEFFERIES CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 900 (950) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 250 (247) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ALPHAWAVE SEMI PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1464 (1545) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS MONDI PLC TO 'EQUAL-WEIGHT' - PRICE TARGET 1700 PENCE - RBC RAISES DR. MARTENS PRICE TARGET TO 80 (65) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 500 (425) PENCE - 'OUTPERFORM' - BARCLAYS CUTS AUTO SECTOR TO 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ENERGY SECTOR TO 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES REAL ESTATE UND RETAIL SECTORS TO 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES STAPLES SECTOR TO 'MARKETWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - UBS RAISES SMITH & NEPHEW TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1200 (1090) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

