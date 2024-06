DJ Fresenius erhöht Ausblick für Helios

Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gesundheitskonzern Fresenius steckt die Ziele für seine Kliniksparte Helios höher. Wie der DAX-Konzern auf dem Kapitalmarkttag mitteilte, plant er für seine Operating Company Fresenius Helios im laufenden Jahr nun ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bislang hatte Fresenius Helios für dieses Jahr ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Die EBIT-Marge soll im Gesamtjahr 2024 nun 10 bis 11 Prozent erreichen, nachdem zuvor eine Marge innerhalb des strukturellen Margenbandes von 9 bis 11 Prozent anvisiert wurde.

Zudem strebt Fresenius Helios nun ein jährliches Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent nach bislang 3 bis 5 Prozent an. Als strukturelles EBIT-Margenband hat sich Fresenius Helios nun 10 bis 12 Prozent zum Ziel gesetzt nach bislang 9 bis 11 Prozent. Das EBIT soll stärker wachsen als der Umsatz.

Die Zuversicht fußt neben dem guten Jahresstart auf den Kernelementen und Wachstumstreibern von Helios. In Deutschland will Helios die Strategie, seine Krankenhäuser in spezialisierten Clustern zu bündeln, noch stärker vorantreiben. Dabei sollen jeweils zwei bis fünf Kliniken in geografischer Nähe einen Verbund bilden und so für höhere medizinischen Qualität und Effizienz sorgen. Zudem will Helios die ambulante und stationäre Versorgung noch stärker verzahnen und die Patientenströme entsprechend lenken. Neben dem demographischen Wandel und dem Einsatz modernster Technologien setzt Helios zudem auf weitere Digitalisierung. Medizinische und klinische Daten sollen systematisch ausgewertet und genutzt werden, um Behandlungsqualität und -ergebnisse zu verbessern.

