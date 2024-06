Der Chef eines der führenden Unternehmen der Fortune 500-Liste begann seine beeindruckende Karriere ganz unten in der Unternehmenshierarchie, um sich dank Durchhaltevermögen und strategischer Weitsicht nach oben zu arbeiten. Trotz Ablehnungen von renommierten Business-Schulen und einem holprigen Start - beispielsweise fuhr er am ersten Arbeitstag das Auto seines Chefs zu Schrott - nahm er den unerwarteten Karriereweg an und erreichte schließlich die Spitze. Zum Leiter der weltweit agierenden Kette aufgestiegen, empfiehlt er ein Leben im Moment zu genießen, die Leidenschaft zum Beruf zu machen und anderen Menschen zu vertrauen. Besonders hervorgehoben wurde sein Credo, den Beruf in Einklang mit den eigenen Leidenschaften zu bringen und dabei das menschliche Miteinander - ungeachtet kultureller Unterschiede - zu fokussieren.

