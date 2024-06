Vanyo Walter ist seit Juni 2023 Managing Director bei der RoboMarkets Deutschland GmbH. FR: Herr Walter, Nvidia hat kürzlich seine Bilanz für das vergangene Quartal vorgelegt und kündigte in einem Atemzug einen Aktiensplit für den 06.06 an. Was bedeutet das für Investoren? Vanyo Walter ( Robomarkets): Ganz einfach formuliert wird die Aktie durch einen gewählten Faktor geteilt. Bei Nvidia liegt dieser bei 10. Damit kostet eine Aktie statt knapp 1500 Dollar nur noch knapp 150 Dollar und im Depot der ...

