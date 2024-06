Einen Großspeicher mit einer Kapazität von 40 Megawattstunden baut Kyon in Schleswig-Holstein. Er will Flexibilität anbieten und neben dem Großhandel auch am Markt für Regelleistung teilnehmen. Der Münchener Speicherspezialist Kyon baut in Schleswig-Holstein einen Großbatteriespeicher mit einer Kapazität von 40 Megawattstunden (MWh). Wie das Unternehmen mitteilte, ist der Standort für die neue Speicheranlage die Gemeinde Großenwiehe. Die nun erteilte Genehmigung für das Projekt markiere einen wichtigen ...

