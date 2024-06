Die Aktienwahldividende ermöglicht es Unternehmen, deren Aktien im regulierten Markt oder Freiverkehr notiert sind, einen erheblichen Teil ihres Bilanzgewinns nach Wahl des Aktionärs liquiditätsschonend statt in bar (teilweise) in Form von Aktien auszuschütten und gleichzeitig heterogenen Aktionärsinteressen (Dividende vs. Thesaurierung) gerecht zu werden. Im dritten Teil der Beitragsreihe zur Aktiendividende nehmen wir nun die zweite Transaktionsphase von der Veröffentlichung des Bezugsrechtsangebots bis zur Lieferung der neuen Aktien in den Blick.Nachdem der Blogbeitrag vom 20. März 2024 bereits einen ersten Überblick über die Vorteile, Struktur und rechtlichen Hintergründe der Aktien(wahl)dividende gab, gewährte der Blogbeitrag vom 24. April 2024 einen tieferen Einblick in die erste Transaktionsphase bis zur Fassung des Gewinnverwendungsbeschlusses und Veröffentlichung des Bezugsangebots. Wie gelangt die Aktiendividende nun ins Depot des Anlegers?Das Bezugsangebot, das den Beginn der zweiwöchigen Bezugsfrist markiert, wird regelmäßig bereits am Tag nach dem Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung veröffentlicht, bei der die Höhe der Dividende und die Möglichkeit der Aktionäre, diese in Form von Aktien zu beziehen, beschlossen wird. Ab diesem Tag notieren die Aktien der Gesellschaft "ex Dividende" bzw. "ex Bezugsrecht", d.h. die Aktien werden ohne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...