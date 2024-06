EUR/USD zieht am Mittwoch bei einer leichten Abwärtsbewegung des USD neue Käufer an - Wetten auf eine Zinssenkung der Fed halten die Renditen von US-Anleihen niedrig und schwächen den Dollar - Die US-Daten vom Mittwoch könnten vor der EZB-Sitzung am Donnerstag einen gewissen Impuls geben - Das Paar EUR/USD baut auf den über Nacht erfolgten Anstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...