Ein starker Handelstag an der Wall Street ist zu Ende. Den Ton gab dabei der technologielastige Nasdaq 100 an, der trotz durchwachsener Konjunkturdaten um 2,04 Prozent auf 19.035 Punkte anzog. Der marktbreite S&P 500 legte 1,18 Prozent auf 5.354 Zähler zu. Der Dow Jones drehte nach zwischenzeitlichen Verlusten zumindest auf ein Plus von 0,25 Prozent auf 38.807 Punkte.Schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt durch den Arbeitsmarktdienstleister ADP schürten die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...