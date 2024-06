Cadence Design Systems hat in jüngster Zeit bedeutende Veränderungen sowohl im Hinblick auf interne Transaktionen als auch bei strategischen Unternehmenszukäufen verzeichnet. Insbesondere hat eine Führungskraft der Firma eine beachtliche Anzahl an Unternehmensaktien verkauft, was bei Investoren für Aufmerksamkeit sorgte. Dieser Verkauf erfolgte gemäß einem vorab festgelegten Handelsplan, der eine korrekte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...