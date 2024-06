Einem hochkarätigen Kapitalgeber zufolge verdient der Vorstandsvorsitzende eines bedeutenden Elektroautounternehmens für seine Leistungen ein beachtliches Vergütungspaket, welches aktuell stark diskutiert wird. Die Entscheidung über das Vergütungspaket soll in der bevorstehenden Hauptversammlung getroffen werden. Der Kapitalgeber, welcher bedeutende Anteile des Unternehmens in seinem Investmentportfolio führt, äußerte in einem Schreiben, dass der CEO durch seinen grenzenlosen Antrieb und seine kompromisslosen Standards essentiell für die Entwicklung und den Erfolg des Unternehmens war. Zum Zeitpunkt der ersten Genehmigung des Vergütungspakets war die Marktkapitalisierung des Elektroautounternehmens bei 53,5 Milliarden Dollar. Mittlerweile hat sie Spitzenwerte von über einer Billion Dollar erreicht. Der Investmentfonds des Kapitalgebers verzeichnete bis anhin beachtliche Gewinne aus dem Erwerb von Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs [...]

