Cisco Systems, Inc. hat in einer kürzlichen Ankündigung eine Reihe von neuen Integrationen und Innovationen im Bereich der unternehmensweiten Beobachtbarkeit zusammen mit Splunk enthüllt. Die auf der Cisco Live Veranstaltung bekannt gegebenen Neuerungen zielen darauf ab, die Beobachtungsmöglichkeiten vollständig zu integrieren und Organisationen erweiterte Einblicke sowie schnelleres Troubleshooting in ihren digitalen Infrastrukturen zu ermöglichen. Durch diese Partnerschaft wird die Beobachtbarkeit über verschiedene digitale Umgebungen hinweg, inklusive On-Premises, Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen, signifikant verstärkt. Diese Entwicklungen sind ein wichtiger Schritt in der Bestrebung von Cisco, effektive Beobachtungslösungen für Unternehmen zu standardisieren, während der Fokus weiterhin darauf liegt, Kunden im Management und der Sicherung ihrer digitalen Landschaften zu empowern.

