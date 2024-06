Zürich - Die Gründer der früheren Fundamenta Group verkaufen nun auch ihre Mehrheitsanteile am Vermögensverwaltungsbereich Belvédère Asset Management. Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) behält jedoch ihren Anteil von knapp 27 Prozent. Im April hatten die Mehrheitsaktionäre und Gründer der ehemaligen Fundamenta, David Garcia und Javier Garcia, die Immobiliensparte und Namensrechte der Fundamenta Group an Swiss Prime Site (SPS) verkauft. Per 1. Juni ...

