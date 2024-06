Vancouver, British Columbia - 6. Juni 2024 / IRW-Press / Metasphere Labs Inc. (vormals Looking Glass Labs Ltd., "Metasphere" oder das "Unternehmen") (Cboe Kanada: LABZ) (OTC: LABZF) (FRA: H1N) ist außerordentlich erfreut bekannt zu geben, dass es am 6. Juni 2024 eine gemeinsame Absichtserklärung ("Absichtserklärung") mit drei zukunftsweisenden Unternehmen - Ecoblox, Pure Sky Registry LLC ("PureSky") und Bluesphere Ventures Inc. ("Bluesphere") - zur gemeinsamen Gründung eines gewinnorientierten Konsortiums unterzeichnet hat, das ein innovatives CO2-bewusstes Routingprotokoll entwickeln soll. Diese Initiative, die Metasphere Labs in diesem Monat bereits gemeldet hatte, setzt sich zum Ziel, die Umweltbelastung von Internet- und Rechenzentren-Operationen zu optimieren und auszugleichen und damit einer nachhaltigen digitalen Zukunft einen großen Schritt näher zu kommen.

Neue Initiative für ein CO2-bewusstes Routingprotokoll

Mit dem CO2-bewussten Routingprotokoll können Internet-Router auf der Basis der CO2-Intensität der verfügbaren Netzwerk-Routen dynamisch Pfade wählen und Offsets in Echtzeit verwalten. Diese Initiative zielt darauf ab, die dringende Notwendigkeit anzugehen, die Umweltbelastung im Zusammenhang mit dem zunehmenden Stromverbrauch des Internets und von Rechenzentren aufgrund der Fortschritte bei der KI, der Blockchain, dem Metaversum und AR-/VR-Anwendungen zu reduzieren. Das Protokoll wird nicht nur die Netzwerk-Ausrüstung, sondern auch den Service Layer berücksichtigen, etwa die GPU-Cluster von NVidia, die für Innovationen in den Bereichen KI und Web3 von zentraler Bedeutung sind. Diese Cluster, die für ihre hochleistungsfähigen Rechenkapazitäten bekannt sind, sind wesentlich für den Erfolg des Protokolls bei der Optimierung des Energieverbrauchs und der Senkung der CO2-Emissionen.

Kooperationsprojekt mit führenden Unternehmen

Ecoblox mit Sitz in Dubai ist ein Branchenexperte im Bereich der Entwicklung von hochleistungsfähiger Recheninfrastruktur und Lösungen für Rechenzentren. Seine neue Produktlinie mit modularen Angeboten für Rechenzentren bietet schnelle Verarbeitung und nahtlose Skalierbarkeit in Kombination mit Nachhaltigkeit und Effizienz durch RDHx und Liquid-Cooling-Lösungen.

PureSky mit Firmenzentrale in Delaware betreibt ein Register für Emissionszertifikate und ist gemäß den Standards für Klimakompensation nach ISO 1400 zertifiziert. Bei allen PureSky-Zertifikaten wird garantiert, dass sie von ISO-zertifizierten Prüfern geprüft sind, was im Rahmen der CO2-Kompensation allerhöchste Standards hinsichtlich Vertrauenswürdigkeit und Wirkung sicherstellt. Das Register von PureSky wird als dezentrale autonome Organisation (DAO) auf der Blockchain Optimism Ethereum L2 geführt. Weitere Informationen über PureSky finden Sie unter https://puresky.earth/.

Bluesphere ist ein zukunftsweisendes Venture Studio mit der Zielsetzung, durch innovative Projekte und nachhaltige Lösungen positive Umweltveränderungen herbeizuführen. Sein Bestreben, bahnbrechende Umweltinitiativen zu fördern, passt perfekt zu den Zielen dieses Konsortiums.

Metasphere Labs gab ferner seine Absicht bekannt, die geplante Einführung der Medien-Website CarbonBot als Bestandteil der Plattform climate.bot unter dieser Marke umzufirmieren. Metasphere Labs beabsichtigt, die Marke CarbonBot und die Domain carbon.bot als Name des Konsortiums zu nutzen, was dessen Engagement für dieses Kooperationsprojekt unterstreicht.

Die Parteien beabsichtigen, das Protokoll und das anfängliche Referenzdesign für die GPU-Cluster von NVidia auf dem Mobile World Congress Americas 2024 zu veröffentlichen.

Stellungnahmen von Führungskräften

Natasha Ingram, CEO von Metasphere Labs, erklärte dazu wie folgt: "Da sich der Stromverbrauch des Internets und von Rechenzentren aufgrund der Fortschritte bei KI, der Blockchain, dem Metaversum und AR-/VR-Anwendungen bis zum Ende dieses Jahrzehnts verdoppeln soll, ist es von wesentlicher Bedeutung, die Umweltbelastung durch diese Technologien zu erfassen und zu managen. Das CO2-bewusste Routingprotokoll ist ein entscheidender Schritt hin zur Sicherstellung einer nachhaltigen digitalen Zukunft. Durch die Konzentration auf hochleistungsfähige Rechenlösungen wie die GPU-Cluster von NVidia können wir die Umweltbelastung intensiver Rechenoperationen signifikant reduzieren und damit die gesamte Effizienz und Nachhaltigkeit verbessern."

Eddie Soleymani, CEO von Bluesphere, merkte wie folgt an: "Die Vision von Arthur C. Clarke von einer Welt, in der wir kommunizieren statt zu pendeln, wird langsam zur Realität. KI, die Netzwerke der nächsten Generation und das offene Metaversum, einschließlich AR/VR, machen dies möglich. Die CO2-Bilanz von Rechenzentren ist einfach zu managen und das Ziel, das im Zuge der Dekarbonisierung am einfachsten zu erreichen ist. Eine adäquate Erfassung macht es erforderlich, die CO2-Bilanz jedes Datenpakets im Internet auf jeder Teilstrecke zu erfassen."

Theo Valich, CEO von Ecoblox, äußerte sich begeistert: "Ecoblox ist hocherfreut über die Partnerschaft mit Metasphere Labs, PureSky und Bluesphere zur Entwicklung dieses transformativen Protokolls. Mit unserem Know-how in den Bereichen KI, Bitcoin, hochleistungsfähige Recheninfrastruktur und Rechenzentren-Lösungen sind wir in einer einzigartigen Lage, um einen Beitrag zum Erfolg dieses Konsortiums zu leisten. Zusammen können wir die Richtung weisen und eine grünere und effizientere digitale Landschaft gestalten."

Über Metasphere Labs:

Die in Vancouver (British Columbia) ansässige Firma Metasphere Labs entwickelt Lösungen für das Metaversum, für DAOs, für die Gamifizierung und für das Web3. Sie sieht es als ihre Aufgabe, sich den gesellschaftlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu stellen und zu einer positiven Entwicklung des Planeten Erde beizutragen.

Nähere Informationen erhalten Sie über CEO Natasha Ingram per E-Mail an info@metasphere.earth.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen". Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und umfassen alle Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die Entwicklung des Protokolls für den Emissionshandel, andere offene Metaverse-Projekte und die Entwicklung von Virtual World-Projekten.

Zu den wesentlichen Annahmen, auf die sich diese zukunftsgerichteten Aussagen stützen, gehören unter anderem, dass das Unternehmen die mit der Blockchain- und NFT-Branche verbundenen Risiken mindern kann, dass es in der Lage ist, mit anderen Unternehmen auf den NFT-, Metaverse- und Blockchain-Märkten zu konkurrieren, dass ausreichende Finanzmittel zur Durchführung der Geschäftsentwicklungspläne des Unternehmens zur Verfügung stehen, dass günstige Marktbedingungen herrschen und dass seine Produkte vom Markt angenommen werden.

Obwohl das Management diese Annahmen auf der Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden sind; darunter: das anhaltende Wachstum und die Akzeptanz von NFT-, Metaverse- und Blockchain-Angeboten; die Kosten für die Entwicklung und Gestaltung von NFTs und Metaversen, die wirtschaftlich tragfähig sind; die Fähigkeit des Unternehmens, genügend Arbeitskräfte mit den gewünschten Qualifikationen zu gewinnen und zu halten, um die digitalen Angebote des Unternehmens zu entwickeln; die Verfügbarkeit von Angeboten Dritter auf dem Markt für die Entwicklung von NFTs, Metaversen und Online-Spielen, um potenzielle Transaktionen zu identifizieren; die zunehmende Akzeptanz von NFTs als Lösung für verschiedene Online-Spiele, Unterhaltung und Sammlerstücke; die Fähigkeit des Unternehmens, die mit der Blockchain- und NFT-Branche verbundenen Risiken zu mindern; und die Fähigkeit, mit anderen Unternehmen auf dem NFT-, Metaverse-Entwicklungs-, Inhaltserstellungs- und Sammlermarkt zu konkurrieren.

Obwohl die Geschäftsleitung diese Annahmen auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden sind, darunter: das Risiko, dass die Angebote des Unternehmens vom Verbraucher nicht angenommen werden; das Risiko, dass andere Wettbewerber ähnliche digitale Angebote machen; das Risiko, dass sich die allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Bedingungen negativ verändern; das Risiko, dass das Unternehmen einen negativen operativen Cashflow und nicht genügend Kapital hat, um die Entwicklung einer seiner Technologien abzuschließen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, bei Bedarf zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen; das Risiko, dass die Kapital- und Betriebskosten steigen; das Risiko, dass die NFT-Technologie Betrug und anderen Fehlern unterliegt; das Risiko, dass es technologische Änderungen und Entwicklungen in der Blockchain gibt, die die NFT-Lösungen veralten lassen; Risiken in Bezug auf regulatorische Änderungen oder Maßnahmen, die die Entwicklung oder den Betrieb der Blockchain-Lösungen behindern könnten; das Risiko, dass andere Wettbewerber ähnliche Blockchain-Angebote herausbringen; die potenzielle künftige Unrentabilität des NFT-Marktes im Allgemeinen; die schwankenden Kosten des Rechenaufwands, der für die Ausführung bestimmter Vorgänge auf der Blockchain erforderlich ist, und andere allgemeine Risiken im Zusammenhang mit den Blockchain-Lösungen.

Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, einschließlich der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichte, die unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können, ausführlicher behandelt.

Jedes dieser Risiken kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Erfolge nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen könnten, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht, einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas, erforderlich. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Überzeugungen, Pläne, Erwartungen und Absichten angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten als richtig erweisen. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Offenlegung von Informationen, die sich auf andere hier erwähnte Unternehmen beziehen.

