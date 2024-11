Vancouver, British Columbia - 4. November 2024 / IRW-Press / Metasphere Labs Inc. ("Metasphere" oder das "Unternehmen") (CSE: LABZ ) (OTC: LABZF) (FWB: H1N), ein führendes Unternehmen in den Bereichen Blockchain, Metaverse und dezentraler Identitätstechnologie, freut sich, seine Stakeholder über die jüngsten Fortschritte und strategischen Entscheidungen im Rahmen seiner wichtigsten Partnerschaften zu informieren.

Fertigstellung des Projekts für Bluesphere Ventures

Am 1. November 2024 schloss Metasphere seine Arbeit für Bluesphere Ventures Inc. ab, die ursprünglich am 21. März 2024 angekündigt worden war. Dieser Meilenstein unterstreicht die Fähigkeit von Metasphere, anspruchsvolle Zeitpläne einzuhalten und die gemeinsame Vision von "Ents World", einer umweltbewussten, offenen Metaverse-Initiative, voranzutreiben.

Beendigung der Partnerschaft mit Bot Ventures

Nach der Ankündigung vom 8. Mai 2024 hat Metasphere beschlossen, seine Ressourcen neu zu priorisieren, und ist mit Bot Ventures übereingekommen, das dezentrale Identitätsprojekt zu beenden (die "Beendigung"). Metasphere behält die entwickelten Assets und könnte in Zukunft eine unabhängige Entwicklung des Projekts in Betracht ziehen, obwohl dies aktuell nicht geplant ist. In Verbindung mit der Beendigung fallen keine Kosten an.

Weiterentwicklung der VR-Plattform mit ARCannabis

Im Rahmen der endgültigen Vereinbarung mit ARCannabis, die am 21. Juni 2024 bekannt gegeben wurde, bemüht sich Metasphere um die Entwicklung einer VR-Einzelhandelsplattform, die voraussichtlich bis Ende dieses Quartals fertiggestellt wird. Diese immersive Erfahrung wird die Kundeninteraktion in der virtuellen Realität neu definieren.

Entwicklung des CarbonBot-Protokolls mit Ecoblox und Pure Sky

Bei der am 9. Juli 2024 angekündigten Zusammenarbeit mit Ecoblox und Pure Sky im Rahmen des CarbonBot-Protokolls wurden bedeutende Fortschritte erzielt. Das Projekt wird nun unter der Marke CarbonBot betrieben, was von den ursprünglichen Plänen für eine gemeinnützige Organisation abweicht. Das Protokoll wurde zwar nicht auf der MWC Americas vorgestellt, die Partnerschaft zieht jedoch eine Teilnahme an der MWC 2025 in Barcelona in Betracht. Das fertige Carbon Offsetting Protocol ist auf GitHub verfügbar. Es ist ein Audit durch eine ISO- oder UN-zertifizierte VVB (Verifizierungs- und Validierungsstelle) geplant, wodurch es möglicherweise zum ersten anerkannten Carbon Offsetting Protocol wird, das strenge Umweltstandards erfüllt. Im Anschluss daran wird es dem Pure Sky Registry zur Abstimmung durch seine Mitglieder vorgelegt.

Zukünftiger Schwerpunkt: TON-Blockchain- und Metaverse-Entwicklung auf Telegram

Metasphere wird sich in Zukunft auf die Entwicklung von Metaversen und Mini-Apps auf der Telegram Messenger-Plattform konzentrieren und dabei die Telegram Open Network-(TON)-Blockchain nutzen. Diese strategische Verlagerung steht im Einklang mit dem Ziel von Metasphere, einen demokratischen Zugang zu dezentralen Anwendungen innerhalb weit verbreiteter sozialer Ökosysteme zu schaffen und sichere, skalierbare Lösungen anzubieten, die Interaktionen auf Community-Ebene fördern.

Über Metasphere Labs Inc.

Metasphere Labs Inc. ist ein führender Entwickler von Web3- und Metaverse-Strategien. Das Unternehmen hat sich auf die Integration von Blockchain-Technologie in reale Anwendungen spezialisiert, wobei der Schwerpunkt auf ökologischer Nachhaltigkeit und sozialer Auswirkung liegt. Metasphere ist stark daran interessiert, dezentrale Lösungen für einige der dringendsten Herausforderungen unserer Zeit einzusetzen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Metasphere Labs Inc.

Natasha Ingram, CEO

E-Mail: info@metasphere.earth

Tel: 604-687-2038

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen". Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und umfassen alle Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die Entwicklung der Emissionszertifikatprotokoll-Initiative, andere offene Metaverse- und Blockchain-Projekte und die Entwicklung von Virtual World-Projekten.

Zu den wesentlichen Annahmen, auf die sich diese zukunftsgerichteten Aussagen stützen, gehören unter anderem, dass das Unternehmen die mit der Blockchain- und NFT-Branche verbundenen Risiken mindern kann, dass es in der Lage ist, mit anderen Unternehmen auf den NFT-, Metaverse- und Blockchain-Märkten zu konkurrieren, dass ausreichende Finanzmittel zur Durchführung der Geschäftsentwicklungspläne des Unternehmens zur Verfügung stehen, dass günstige Marktbedingungen herrschen und dass seine Produkte vom Markt angenommen werden.

Obwohl das Management diese Annahmen auf der Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden sind; darunter: das anhaltende Wachstum und die Akzeptanz von NFT-, Metaverse- und Blockchain-Angeboten; die Kosten für die Entwicklung und Gestaltung von NFTs und Metaversen, die wirtschaftlich tragfähig sind; die Fähigkeit des Unternehmens, genügend Arbeitskräfte mit den gewünschten Qualifikationen zu gewinnen und zu halten, um die digitalen Angebote des Unternehmens zu entwickeln; die Verfügbarkeit von Angeboten Dritter auf dem Markt für die Entwicklung von NFTs, Metaversen und Online-Spielen, um potenzielle Transaktionen zu identifizieren; die zunehmende Akzeptanz von NFTs als Lösung für verschiedene Online-Spiele, Unterhaltung und Sammlerstücke; die Fähigkeit des Unternehmens, die mit der Blockchain- und NFT-Branche verbundenen Risiken zu mindern; und die Fähigkeit, mit anderen Unternehmen auf dem NFT-, Metaverse-Entwicklungs-, Inhaltserstellungs- und Sammlermarkt zu konkurrieren.

Obwohl die Geschäftsleitung diese Annahmen auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden sind, darunter: das Risiko, dass die Angebote des Unternehmens vom Verbraucher nicht angenommen werden; das Risiko, dass andere Wettbewerber ähnliche digitale Angebote machen; das Risiko, dass sich die allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Bedingungen negativ verändern; das Risiko, dass das Unternehmen einen negativen operativen Cashflow und nicht genügend Kapital hat, um die Entwicklung einer seiner Technologien abzuschließen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, bei Bedarf zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen; das Risiko, dass die Kapital- und Betriebskosten steigen; das Risiko, dass die NFT-Technologie Betrug und anderen Fehlern unterliegt; das Risiko, dass es technologische Änderungen und Entwicklungen in der Blockchain gibt, die die NFT-Lösungen veralten lassen; Risiken in Bezug auf regulatorische Änderungen oder Maßnahmen, die die Entwicklung oder den Betrieb der Blockchain-Lösungen behindern könnten; das Risiko, dass andere Wettbewerber ähnliche Blockchain-Angebote herausbringen; die potenzielle künftige Unrentabilität des NFT-Marktes im Allgemeinen; die schwankenden Kosten des Rechenaufwands, der für die Ausführung bestimmter Vorgänge auf der Blockchain erforderlich ist, und andere allgemeine Risiken im Zusammenhang mit den Blockchain-Lösungen.

Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, einschließlich der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichte, die unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können, ausführlicher behandelt.

Jedes dieser Risiken kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Erfolge nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen könnten, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht, einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas, erforderlich. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Überzeugungen, Pläne, Erwartungen und Absichten angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten als richtig erweisen. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Offenlegung von Informationen, die sich auf andere hier erwähnte Unternehmen beziehen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

