The following instruments on XETRA do have their first trading 08.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.08.2025
Aktien
1 CA8680412035 SuperBuzz Inc.
2 CA2519362099 DevvStream Corp.
3 CA59140M2076 Metasphere Labs Inc.
Anleihen
1 USU2340BBG15 Daimler Trucks Finance North America LLC
2 USU2340BBJ53 Daimler Trucks Finance North America LLC
3 USU2340BBH97 Daimler Trucks Finance North America LLC
4 XS3147507050 DNB Bank ASA
5 NO0013627927 Katjes International GmbH & Co. KG
6 USQ568A9ST52 Macquarie Bank Ltd.
7 PL0000118188 Polen, Republik
8 PL0000116851 Polen, Republik
9 PL0000117990 Polen, Republik
10 EU000A4EEWF1 Europäische Union
11 US03040WBG96 American Water Capital Corp.
12 US126117AZ36 CNA Financial Corp.
13 US55354GAR11 MSCI Inc.
