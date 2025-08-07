The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.08.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2025
ISIN Name
CA2519361000 DEVVSTREAM CORP. O.N.
CA59140M1086 METASPHERE LABS INC.
SE0012955276 ADVENTURE BOX TECHNOLOGY
US92556H1077 PARAMOUNT GLOBAL CL.A
US92556H2067 PARAMOUNT GLOB. B DL-,001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2025
ISIN Name
CA2519361000 DEVVSTREAM CORP. O.N.
CA59140M1086 METASPHERE LABS INC.
SE0012955276 ADVENTURE BOX TECHNOLOGY
US92556H1077 PARAMOUNT GLOBAL CL.A
US92556H2067 PARAMOUNT GLOB. B DL-,001
© 2025 Xetra Newsboard