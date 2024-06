EQS-News: Medios AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Medios AG schließt Übernahme von Ceban erfolgreich ab und baut damit Marktposition in Europa deutlich aus



06.06.2024

Pressemitteilung Medios AG schließt Übernahme von Ceban erfolgreich ab und baut damit Marktposition in Europa deutlich aus Berlin, 06. Juni 2024 - Medios, ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa, hat die Übernahme von Ceban Pharmaceuticals B.V. ("Ceban"), eine schnell wachsende, führende pharmazeutische Compounding-Plattform mit Tätigkeiten in den Niederlanden, Belgien und Spanien, plangemäß abgeschlossen. Die für den Vollzug der Transaktion erforderlichen Bedingungen wurden vollumfänglich erfüllt. In Folge wird Ceban zum 1. Juni 2024 in den Konsolidierungskreis der Medios AG aufgenommen. Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender von Medios: "Wir freuen uns sehr, dass wir die Übernahme von Ceban nun erfolgreich abschließen konnten. Diese transformative Akquisition ist ein wichtiger erster Schritt zum Aufbau der führenden europäischen Specialty Pharma Plattform. Neben Cross-Selling-Möglichkeiten und Synergien, insbesondere im Einkauf, ermöglicht uns das Portfolio von Ceban eine strategische Diversifizierung bei gleichzeitiger Erschließung attraktiver Wachstumsmärkte." Ceban ist in den Niederlanden Marktführer im Bereich Pharmazeutisches Compounding und befindet sich in Belgien unter den Top 3 und in Spanien unter den Top 5 der Marktteilnehmer. Das Unternehmen beliefert rund 3.300 Apotheken, mehr als 200 Krankenhäuser und besitzt eine eigene Apothekenkette mit 23 Apotheken in den Niederlanden. Ceban deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab - von der Beschaffung von APIs ("Active Pharmaceutical Ingredients") über die sterile und unsterile Herstellung von Arzneimitteln und die Belieferung von öffentlichen sowie Krankenhausapotheken bis hin zum Homecare-Service mit der Betreuung von Patienten zu Hause. Das Unternehmen verfügt über langjährige Beziehungen zu Akteuren innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette und ist gut positioniert, um von der stark wachsenden Nachfrage nach pharmazeutischen Herstellungen durch Kliniken, Apotheken und Krankenhäuser zu profitieren. ------------------- Über Medios Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen. Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). www.medios.ag Kontakt Claudia Nickolaus Head of Investor & Public Relations, ESG Communications Medios AG Heidestraße 9 | 10557 Berlin T +49 30 232 566 800 claudia.nickolaus@medios.group www.medios.ag Disclaimer Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und der Verfügbarkeit finanzieller Mittel.



