HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Medios auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Medios zeichne sich als rein europäisch ausgerichtetes Pharmaunternehmen als Fels in der Brandung der Zollstürme aus, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch das defensive Geschäftsmodell und der Free Cash Flow sprächen für den Wert./mf/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2025 / 23:49 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2025 / 08:11 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1MMCC8