Der skandinavische Wasserstoff-Spezialist will seine Fueling-Division mit dem Namen Cavendish Hydrogen abspalten und an die Börse bringen. Am Donnerstag gab Nel weitere Details zum Prozedere bekannt. Demnach soll das Listing bereits in der kommenden Woche final über die Bühne gehen. Das müssen Anleger jetzt wissen.Nach einer mehrmonatigen Überprüfung steht bereits seit einigen Wochen fest: Die Betankungssparte von Nel wird nicht verkauft, sondern abgespalten. Als CEO der neu firmierenden Cavendish ...

Den vollständigen Artikel lesen ...