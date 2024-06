Singapur / Genf - Der Rohstoffkonzern Trafigura muss für die ersten sechs Monaten seines Geschäftsjahres 2023/24 (per Ende März) einen deutlichen Gewinnrückgang vermelden. Auch der Umsatz fiel unter dem Niveau der Vorjahresperiode aus. Unter dem Strich erzielte Trafigura im ersten Semester einen Reingewinn von 1,5 Milliarden Dollar nach 5,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum, wie das in Singapur beheimatete und Büros in Genf unterhaltende Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...